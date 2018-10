Becky G sorprende a fans por su habilidad para jugar al baloncesto [VIDEO]

Becky G, intérprete del famoso tema 'Mayores', compartió un video que ha generado el asombro de sus fieles fanáticos de Instagram, donde cuenta con cerca de 13 millones de seguidores.

Se trata de un clip donde la cantante está disfrutando de su tiempo de relax jugando al básquetbol y demostrando que no solo le va bien en el ámbito musical, sino también en el deporte, pues intérprete de 'Sin Piyama' logró encestar desde varios metros de la canasta de baloncesto.

"Sound on to hear my karate "hiya" sound. Miami is bringing luck to me today" (Sigue escuchando mi karate "hiya" Miami me trae suerte hoy), fue el mensaje que la cantante de reggaetón Becky G escribió en su cuenta de Instagram al compartir el video.

Una publicación que en menos de 24 horas se está convirtiendo en viral en la citada red social, pues ya tiene poco más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios con respecto a la gran habilidad que la cantante estadounidense tiene para este famoso deporte.

"Por fin mi cantante favorita, juega mi deporte favorito", "Wow... excelente lanzamiento a la canasta", "ahora sí me gusta el basquet", "no sabía que jugabas al básquet", fueron algunos de los mensajes positivos de sus fieles seguidores.

Otro de sus fanáticos pusieron en tela de juicio la real destreza de la intérprete de 'Sin Pijama' para el baloncesto ya que consideran habría hecho varios intentos para lograr encestar. Incluso otro seguidor le recalcó que ha pisado la línea de juego.

"¿Después de cuántos intentos entró al cesto?", "pisaste la línea, creo que no cuenta", "nada del otro mundo",