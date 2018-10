Juliana Oxenford explota en vivo contra Daniel Salaverry y lo llama "cobarde" [VIDEO]

Juliana Oxenford se ha convertido en una de las periodistas con mayor aceptación en la televisión peruana, debido a sus palabras 'sin pelos en la lengua' contra personajes del país, como fue el caso de Daniel Salaverry a quien tildó de cobarde en la última edición de '90 Central' al no recibir respuesta para programar una entrevista.

La presentadora del noticiario de Latina sorprendió a los televidentes con el contundente mensaje cuando estaba en vivo en la trasmisión, donde estalló contra el presidente del Congreso y lo tildó de "maleducado" al dejarla en visto tras enviar un mensaje para pactar un encuentro en su programa.

"Hablando de congresistas, Daniel Salaverry, el presidente del Congreso de la República, es un maleducado. Le he escrito, y yo lo digo así abiertamente porque lo dije en Twitter [...] porque le escribo (a Salaverry)", indicó la periodista en el noticiario.

"Si no quiere hablar conmigo, si no quiere darme una entrevista, está en todo su derecho de que me diga 'no, Juliana, no me gusta, me caes mal, te odio', emoticón sacándome la lengua, lo que quiera; pero las cosas claras, no me deje en visto porque a mí eso sí me parece un acto de cobardía", sentenció Juliana Oxenford, quien nunca recibió una respuesta tras escribir el mensaje.

Sus palabras no quedaron allí, ya que incluso dejó en tela de juicio si el presidente de la Mesa Directiva merece respeto. "Con el respeto que me merece el presidente de la Mesa Directiva, si es que me merece algún respeto", finalizó Juliana, fiel al estilo que la ha llevado a tener miles de seguidores y recibir una serie de ataques en las redes.

Daniel Salaverry no habría emitido opinión sobre la invitación al programa, por lo que en Twitter Juliana también le dedicó un mensaje, donde reitera el calificativo de cobarde.