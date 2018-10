Jennifer Lopez luce sensual en el gym, pero comete este terrible error

La cantante Jennifer Lopez ha sorprendido a más de uno en la red social Instagram con la serie de fotos y videos que comparte de sus entrenamientos en el gym para lucir un cuerpo de infarto a sus 49 años. La intérprete se ha ganado los elogios de los usuarios gracias al tonificado six pack que tiene.

Recientemente, Jennifer Lopez compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que podemos verla luciendo su tonificada anatomía en unos ajustados atuendos para ejercitarse en el gym. Junto al selfie que se tomó en un baño, la artista escribió lo siguiente.

"Amo el post de Niya Masol sobre juzgar menos y amar más. Mi vida y carrera han estado centrada en pasiones y en hacer cosas que me hacen feliz. Estas son las últimas prendas de mi colección 'Vanguard'. Como pueden ver en la letra de mi canción 'On the floor', nunca nos fuimos, nosotros nunca descansamos sobre el piso".

Pese a que el mensaje de la foto era para promocionar una marca de ropa deportiva, los fanáticos de Jennifer Lopez en Instagram notaron un detalle curioso en la imagen. Ellos han afirmado que la cantante cometió un terrible error al tomarse el sefie frente al espejo, ya que deja ver por accidente una parte privada de su cuerpo.

Todo indica que la tela de las prendas no es lo suficientemente gruesa para poder cubrir los senos de la cantante, quien dejó ver más de la cuenta en las imágenes que compartió en la red social Instagram.