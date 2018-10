Daredevil& Karen Page...su lado más oscuro

La tercera temporada de Marvel’s Daredevil llega a la plataforma de Netflix este viernes 19 de octubre y los fanáticos del superhéroe invidente ya cuentan las horas para iniciar la maratón de capítulos. Los actores protagonistas: Charlie Cox (Matt Murdock) y Deborah Ann Woll (Karen Page) conversaron con La República y otros medios de Latinoamérica a pocas horas del estreno. Esto es lo que dijeron.

¿Qué deben esperar los fans de Daredevil en esta nueva entrega?

Cox: Se está poniendo muy oscuro. Creo que es una temporada muy emocionante. Tiene un tiempo bien acompasado, pero es también atrapante.

Woll: Erik Oleson (showrunner) tuvo un reto muy grande y tuvo que hacer trabajar todo a su favor. Estamos nerviosos. Nosotros, honestamente, estamos conscientes de que esta es la tercera temporada y estamos filmando juntos otra vez. En este punto solo hay alguien que conoce mejor la historia que yo.

¿Por qué piensas que Daredevil es diferente a otros héroes?

Cox: Por muchas razones. Obviamente no tiene superpoderes en el sentido tradicional, lo que lo hace mucho más vulnerable, más mortal, también más valiente. Es uno de los pocos personajes que tiene una discapacidad física, ya sabes, ha tenido que lidiar con la pérdida de su vista y encontrar un poco de ayuda. Lo que me gusta de él y de la serie es que es muy humano. Él no está salvando el mundo, está salvando un pueblo en bloque.

Los personajes han cambiado desde el comienzo hasta este punto…

Woll: Creo que mi personaje es muy particular. Busca saber la verdad pero no deja que nadie más la penetre, así que a veces siento que no hemos aprendido mucho de ella y esta temporada va a tratar más de dejar en claro que está bien compartir.

Cox: Creo que hasta ahora Daredevil ha subido a este viaje como quien se embarca por primera vez y ha estado en una batalla constante consigo mismo. Y se ha estado probando. Creyendo que él sigue avanzando, que todo va a tener sentido, que está bien y que todo tendrá sentido al final. Lo que pasa en la temporada 3 es que finalmente algo llega a él y es muy difícil, se siente traicionado por Dios, que ha sido dejado de lado, y de repente empieza a concebir esta idea de que ha estado mal todo este tiempo, que su experimento ha sido una falla monumental, y lo más importante es que él podría ser uno de los chicos malos: eso es un gran cambio. En esta temporada veremos una oscuridad en su mente que no hemos visto antes y es bueno advertirlo.

En el mundo de los superhéroes no es tan común ver el lado malo como lo vemos en Daredevil. Aquí podemos ver la personalidad del personaje, pero no solo su rol de superhéroe.

Cox: Sí, definitivamente. Nosotros tratamos de contar historias sobre gente real y la gente real tiene grandes actitudes hacia las grandes caídas. A la hora de construir un personaje, es importante hacerlo de forma que puedas identificarte con él y yo creo que a los grandes personajes los reconocemos más por sus fallas que por sus aptitudes. A veces es más fácil ver nuestras propias fallas en otras personas.

Woll: También está el hecho de que en las películas de superhéroes tenemos que sintetizar en tres horas todo el pensamiento de un superhéroe y eso es muy difícil. Menos mal aquí tenemos el tiempo suficiente para ahondar en temas como la pérdida de fe en Dios, en el mundo, en ti mismo.

Cox: Yo también pienso que la cosa más heroica que puedes hacer en la vida real es entrar a un proceso de autoanálisis y ver quién eres. En lugar de defender tu punto, que podría estar mal, en el autoanálisis debes preguntarte “¿qué debería hacer mejor? ¿Por qué no estoy siendo el mejor ‘yo’?”. Si siempre eres negativo debes buscar cómo salir de eso, y ahí está lo heroico. Es lo que intentamos resaltar.

Para ustedes, como actores, ¿cuál es la diferencia entre ver una maratón de la serie en un fin de semana, y las antiguas producciones, donde tenías que esperar siete días para ver el siguiente capítulo?

Woll: Nosotros no nos tenemos que preocupar mucho en ese aspecto, pero sí hemos visto que la mayor desventaja es que, con este nuevo mecanismo, el furor de la serie dura más o menos tres semanas y de ahí muere. Antes el interés permanecía más tiempo. Es bueno y malo al mismo tiempo.

Cox: Los escritores también tienen ventaja. Pueden saberlo todo.

¿Qué opinan del Daredevil que hace Ben Affleck?

Cox: Yo siempre he sido un gran fan y alguien me dijo que él había visto la serie y había admirado el trabajo que habíamos hecho.

Woll: Nadie me había preguntado eso.

Cox: Yo fui a una convención y habían fotos mías usando el disfraz. Algunas personas vinieron con el traje de Ben Affleck.

Deborah, ¿te gustaría interpretar a una superheroína?

Ya lo hice, pero ahí está el trabajo de la actriz: quieres probar todo. Aunque ahora me gusta representar la fuerza y el poder de la gente que no tiene superpoderes. Podemos mostrar nuestra fuerza preocupándonos por los otros, hay diferentes maneras de ser héroes y me gusta representar eso. Además, está esa idea de que solo puedes ser fuerte si tienes físico, pero todos tenemos otro tipo de fuerza.❧