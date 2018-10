Ernesto Pimentel podría dirigir serie de humor para Netflix [VIDEO]

Ernesto Pimentel vuelve al teatro. El conductor de El reventonazo de la Chola será parte del musical Maestra Vida basada en la ópera salsa del salsero panameño Rubén Blades. "La salsa y toda la música popular siempre ha sido parte de mi repertorio. En mis shows siempre he presentado a los más importantes salseros del mundo desde Willie Colón, Celia Cruz, etc. con quienes he actuado, además tengo en mi programa a un sonero como 'Melcochita', entonces cuando llega esta propuesta del director Emilio Montero de hacer esta obra acepté porque es un papel que me permite salir de mi espacio que todos conocen y hacer algo completamente diferente", menciona.

La obra que se estrena este 18 en el teatro del colegio La Salle, cuenta también con la participación de Cielo Torres, Gabriel Gil, Ebelin Ortiz, entre otros. "Lo bueno es que cada uno de las diez funciones que conforman la temporada contará con artistas invitados que vendrán a cantar. Entre ellos se encuentran Bartola, Shantall, 'Melcochita', Daniel Lazo, rony Zuzunaga, entre otros", mencionó Pimentel para luego referirse a sus planes para el 2019.

“Lo primero que debo hacer es agradecer al público por su preferencia, porque ha convertido a ‘El reventonazo de la chola’ en el programa humorístico número uno de la televisión. El canal me ha propuesto continuar, vamos a ver si firmamos por un año o dos, pero además del programa, quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer ficción. Mi objetivo para el año que viene es la dirección. Quiero hacer una serie pero de humor, sería para América TV o podría venderla a Netflix”, sostuvo.

Asimismo, no descartó la posibilidad de realizar una película sobre su personaje de La Chola Chabuca. “No lo descarto, me han propuesto algo biográfico. Eso lo voy a pensar porque quiero hacer algo con mayor cuidado, así que prefiero no apresurarme. No solo quiero actuar, sino participar de la dirección también”, precisó.

Finalmente, Pimentel se pronunció sobre el sketch que protagonizó Christian Dominguez y Leslie Moscoso en el ‘Callejón de la tía Zoila’ en el programa ‘El reventonazo de la chola’. “Es parte del personaje. ¿Si pienso que se ha podido originar una pelea entre Christian e Isabel? Ella tiene que estar segura lo que tiene en casa, pero se le veía muy suelto, tal como se le veía besándose con María Grazia en ‘Mi amor, el wachimán’. Yo lo invité a participar en la secuencia, además, él es actor. ¿Qué le diría a Isabel? Tranquila, tranquila”, concluyó.