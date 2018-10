¿Tilsa Lozano se arrepintió y perdonó a Miguel Hidalgo pese al 'ampay'? [VIDEO]

Nadie esperaba que Tilsa Lozano se manifestara de una manera muy particular con referencia a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos. En la última edición de 'Válgame Dios', la exvengadora reveló qué vínculo tiene realmente con el empresario, quien hace unas semanas fue captado bailando en una discoteca con mujeres.

Mediante un enlace vía microonda, Rodrigo González se comunicó con la modelo le mostró una imagen que muestra una captura de pantalla de la publicación que hizo Blanca Rodríguez, esposa del futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas. En ella se observa a la familia completa del actual jugador de Universitario de Deportes.

Tras enseñarle esta instantánea, los conductores del programa 'Válgame Dios' le dijeron qué opina de la instantánea compartida por Blanca Rodríguez, que tenía distintos hashtag que formaban una frase, que en castellano el mensaje sería: "todos tenemos lo que merecemos".

Para ello, la exvengadora respondió: "Yo sí creo que todos tenemos lo que merecemos". Esta respuesta no fue suficiente para Rodrigo González y le volvió a realizar una realizarle la pregunta, pero esta vez refiriendo a Miguel Hidalgo, padre de los hijos de Tilsa Lozano.

"Pero haber, si tú decides, efectivamente todos tenemos lo que merecemos, ella [Blanca Rodríguez] te puede decir ¿y Miguelón?", preguntó el popular 'Peluchín' de Latina.

"Pero cada uno decide hacer con su vida lo que quiere. Uno puede decidir quedarse con lo que cree que merece o uno pude continuar su vida", respondió la exvengadora de una manera muy tranquila y algo seria.

Entonces Rodrigo González quiso tener mayor información con respecto al vínculo sentimental que le une Miguel Hidalgo a Tilsa Lozano. Por ello, volvió a consultar: "Bueno, tú has decidido no perdonar, por lo tanto eso es lo que tú sientes que no mereces".

Entonces la jurado de 'Los 4 Finalistas' respondió de inmediato al popular 'Peluchín: "Yo he decidido mantener ese tema en reserva".

Ante esta frase de Tilsa Lozano, Rodrigo González intentó sacar la duda volviendo a decirle algo impactante. "Y ¿por qué tengo entendido por la producción que estás a punto de enviar un comunicado anunciando oficialmente tu separación oficial de Miguel?. Como diría Jennifer López: Y el comunicado para cuándo. Me dijeron que ya lo tenías listo"

"No chicos, todo tranquilo por ahora. Creo que sea cual se la decisión que se tome, se va a hacer con respeto de ambas partes. Sí se va hacer público. No es que tenga que dar explicaciones, pero sé que soy persona pública y las cosas tienen que estar claras", indicó Tilsa Lozano.