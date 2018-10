Johnny Depp defiende a J.K Rowling, creadora de la saga Harry Potter

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el actor Johnny Depp, rompió su silencio y salió en defensa de su participación en la película Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald y de la escritora J.K Rowling, creadora de la historia, quien lo apoyó luego de que su exesposa Ambert Heard lo acusar a de violencia familiar.

"Seré honesto contigo, me sentía mal por J.K. teniendo que hacer frente a las distintas opiniones de la gente ahí fuera. Me sentía mal de que ella tuviera que recibir todo eso. Pero al final, hay una auténtica controversia. Se mantiene el hecho de que fui falsamente acusado y por estoy demandando al periódico The Sun por difamación y repetir falsas acusaciones. J.K. ha visto la prueba de ello y por tanto sabe que fui falsamente acusado y por eso me apoyó públicamente. No se toma estas cosas a la ligera. No me habría defendido de no saber la verdad", dijo el actor en torno a los ataques que recibió la creadora del mundo fantástico de Harry Potter, por apoyarlo.

Depp, quien hace poco confirmó su retorno a la tercera entrega de Animales fantásticos... protagonizada por Eddie Redmayne, también se refirió a la sexualidad del personaje, ya que últimamente se ha hablado mucho sobre la homosexualidad de Dumbledore y cómo incluirá eso Jude Law. En el caso de Grindlewald, Depp dijo: "Creo que debería dejarse inicialmente a interpretación del público y cuando el momento llegue... hace que la situación con Dumbledore sea más intensa. Creo que tiene cierta envidia hacia Scamander. Le ve como el protegido de Dumbledore, su chico en cierto sentido. Eso en sí mismo es suficiente para que Grindelwald quiera acabar con Scamander de una forma feroz y para siempre".

En cuanto al juicio que tiene Depp contra The Sun, el abogado del actor ha señalado que va a presentar ante el juez pruebas que acreditan que Ambert Heard, mintió.