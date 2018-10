Diego Boneta impacta con sus declaraciones sobre segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”

“Luis Miguel, la serie” ha sido un éxito en Netflix, por lo que los cibernautas esperan con muchas ansias la segunda temporada de la serie que cuenta la vida del cantante puertorriqueño Luis Miguel.

El actor mexicano Diego Boneta, quien protagonizó “Luis Miguel, la serie”, sorprendió a más de uno con sus declaraciones sobre uno de los estrenos más esperados por el público en una entrevista que ofreció al diario La Nación, tras su paso por Argentina.

Al ser interrogado sobre lo que habrá en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Boneta generó incertidumbre al señalar que “Todavía no está confirmada 100% la segunda temporada".

El actor también habló de Luis Miguel, quien aún no revela si continuará llevando su vida a la pantalla. Según el mexicano, él sabe más datos del cantante. "Son cosas que él me contó a mí pero no sé en qué va a terminar. Él está de gira ahora, yo estuve rodando".



Por otro lado, Diego Boneta admitió que hay muchas dificultades para realizar la segunda temporada de la producción basada en la vida de Luis Miguel porque se necesita un trabajo "de investigación, de entrevistas"; por ello que aún no se puede apresurar.

El actor también fue cuestionado sobre la historia que abordaría la próxima entrega de la serie. “Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada”, reveló el también cantante.



"Está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha", añadió Boneta, quien está muy ligado a la realización de la ficción de Netflix.

