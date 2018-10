Guty Carrera comparte fotografía en Instagram y recibe atrevidos piropos

El modelo Guty Carrera suele compartir siempre fotografías en su cuenta oficial de Instagram para engreir a sus fans.

Tras su fugaz paso por los programas reality como "Esto Es Guerra", el ahora actor decidió agarrar maletas y viajar a México para iniciar una nueva carrera en lo profesional.

A pesar que Guty Carrera se encuentra lejos de nuestro país, eso no impide que mantenga comunicación con sus seguidores en redes sociales. Por ello, sube fotos, en algunas posa semidesnudo dejando poco a la imaginación.

Pero ahora el hijo de la reconocida modelo y actriz Edith Tapia decidió compartir una imagen con la descripción "DIME QUE SI..", lo cual desató alborotó entre sus fans, quienes no dudaron en escribirle diversos piropos.

"Uyyyy ahí te va un piropo: tú eres coca cola y yo hielito, no me toques... que me derritoooo!", fue uno de los comentarios en la foto que llamó la atención, la cual tiene 4.465 likes.

La mayoría de los comentarios son piropos de sus fanáticas en Instagram que siguen constantemente al actor, muestra de ello son sus 450 mil seguidores.

Recordemos que Guty Carrera tomó mayor popularidad tras ser infiel a Melissa Loza, incluso salir ante las cámaras del programa reality "Esto Es Guerra" para negarlo e imponer su frase "yo no fui infiel".

Además, hace poco Guty Carrera dejó más que sorprendidos a sus críticos con su actuación en la película peruana "Utopía" que se estrenó el pasado 27 de setiembre. Con esto deja en claro su intención de convertirse en un gran actor.