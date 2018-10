Paolo Guerrero trollea a Jefferson Farfán y lo involucra con Yahaira Plasencia

Paolo Guerrero asistió a la boda de su amigo Roberto Guizasola y para registrar el momento, el futbolista peruano decidió compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram con la siguiente descripción: "Felicidades a un hermano, amigo, compañero. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida". Este mensaje trajo una ola de comentarios, pero el mensaje que llamó más la atención fue uno de Jefferson Farfán.

"Hermano están que se nos caen nuestros soldados, ahora dentro de poco te me vas tú también y me quedo solo", escribió Jefferson Farfán. Este mensaje trajo como consecuencia una pícara respuesta de Paolo Guerrero, quien decidió involucrar a su amigo con la salsera Yahaira Plasencia.

"Jefferson Farfán eres el próximo con la Yaha (por Yahaira Plasencia)", expresó Paolo Guerrero en la sección comentarios de Instagram.

Ante este curioso mensaje, los seguidores de ambos futbolistas se pronunciaron y comenzaron a preguntarse si será cierto o no lo que escribió Paolo Guerrero.

Jefferson Farfán decidió "calmar las aguas" y decidió responderle a Paolo Guerrero con un claro mensaje: "Oe mongol, deja de hablar estupideces. La gente piensa que es verdad tarado. Yo no me caso ni con mi mamá ahorita. Estoy enfocado en lo mío no más. Todo es joda", respondió "Foquita".

Recordemos que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia tuvieron una polémica relación amorosa, pero su historia de amor ya es parte del pasado y cada uno tiene una vida de soltero.

Mientras Paolo Guerrero mantiene un romance con Thaísa Leal, una guapa nutricionista de nacionalidad brasileña.