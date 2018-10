Arnold Schwarzenegger, confiesa haberse sobrepasado con mujeres en el pasado

Mientras que Hollywood aún no se repone de los escándalos sexuales que han envuelto a Harvey Weisntein y Bill Cosby, ahora ha sido el actor y político Arnold Schwarzenegger quien está generando todo tipo de comentarios, a raíz de una polémica confesión, donde admite que se "pasó de la raya varias veces" con las mujeres. Fue durante una entrevista con la revista Men's Health, donde el exgobernador republicano de California confesó que fue "el primero en decir lo siento". Agregó que se siente mal por eso y se disculpa.

Como se recuerda, Schwarzenegger fue acusado de conducta sexual inapropiada cuando se postuló para gobernador en 2003. Él negó las acusaciones. En dicha entrevista, mencionó que es por eso que hubo cursos de acoso sexual cuando se convirtió en gobernador para asegurarse de que nadie, incluido él, cometiera ese error. "Me siento mal por ello y me disculpo. Cuando pasé a ser gobernador quise que nadie, incluido yo, cayera en este tipo de errores. Por ello tomamos cursos sobre asalto y abuso sexual, para tener un claro entendimiento, desde puntos de vista ordinarios y legales, de qué es aceptado y qué no".

Para muchos, estas declaraciones, con un evidente tono de arrepentimiento, contradicen que el el actor y político no haya reconocido jamás haber incurrido en los abusos de los que fue acusado públicamente hace ya quince años pese a que, eso sí, no fue nunca condenado legalmente por ello. Asimismo, Schwarzenegger destaca que "siempre ha respetado a las mujeres", especialmente a su madre, "la mujer a la que más ha querido".