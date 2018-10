Miguel Herrán: “Me identifico más con Río que con Christian”

El actor español Miguel Herrán es tan simpático como su personaje de Río en ‘La casa de papel’, y también coqueto como Christian, su nuevo rol en la serie española ‘Élite’ que acaba de lanzar Netflix.

En esta historia, interpreta a Christian, el más libertino de los tres estudiantes que ingresan becados a un colegio de ricos y que son sometidos a rechazos y hostigamientos sistemáticos. “Tuvimos un mes de ensayos, todos los días con el director creando el personaje, hemos hecho mucho trabajo de campo y eso se ha reflejado en la pantalla”, cuenta el joven intérprete a La República durante su encuentro con periodistas en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Herrán (22), pero fue descubierto cuando aún era un adolescente por el actor y productor español Daniel Guzmán en uno de esos castings a los que se les llama ‘de acera’. Él y un grupo de amigos, se le acercaron a pedirle autógrafos y Vega vio en el ‘chaval’ de 16 años madera y carisma suficientes, así que no dudó en convocarlo para el casting de su película A cambio de nada. Herrán consiguió el papel de Darío y lo hizo tan bien que obtuvo su primer Goya en la categoría de actor revelación.

En España, ha participado en varias producciones para cine y televisión, pero ha sido a partir de su interpretación como Río, el más joven de los atracadores protagonistas en la serie española ‘La casa de papel’, que su nombre consiguió traspasar las fronteras y ser conocido en esta parte del continente. Su popularidad se ha elevado aún más, porque casi inmediatamente ha debutado en una nueva serie española: ‘Élite’, donde también se luce en uno de los roles protagónicos.

El cambio entre un personaje y otro ha sido brutal, pero lo ha sabido manejar de buena manera, además confiesa que se identifica más con Río. “Realmente es nuestro trabajo hacer personalidades diferentes y creo que simplemente con Río me sentía muy identificado porque soy muy enamoradizo, muy tal... y podía entender qué motores internos lo llevaban a hacer un atraco que es básicamente el amor que tiene por Tokio. En cambio, Christian de ‘Élite’, es todo lo contrario a mí. Es un chico muy ambicioso, que le gusta el dinero, aparentar lo que no es y yo no soy así”, dice.

“Para hacerlo me fijé en un colega, es decir, Christian existe. Quedé con él y me contó cosas. Y gracias a todo lo que me explicó, de cómo ha llegado a ser así, pude construir a Christian. ¡Y pues ahora no sé si me ha visto, perosupongo que me echará leches!”, revela entre risas.

Sobre el impacto de ‘Élite’, tiene su propia teoría. “Se sabía que iba a ser un éxito en mayor medida porque sabemos que Netflix es implacable hasta en las sopas de letras. Lo que no me esperaba es la acogida tan positiva que ha tenido con el público adolescente y adulto. A la gente realmente le gusta, se siente identificada. Creo que ‘Élite’ es una serie que trata temas juveniles y adultos muy reales, que no se habían tratado nunca. Creo que eso genera expectación, además es un thriller que te mantiene en alerta”, dice y agrega: “Lo que hace Netflix es plasmar tal cual los problemas que existen en la sociedad: hay sida, drogas, tríos sexuales. La gente es joven, pero últimamente hay mucha locura en la sociedad y al plasmarla de manera tan real engancha porque son situaciones que casi todos hemos vivido de una manera u otra y con algunos personajes nos sentimos identificados”, reflexiona.

El joven agradece a la plataforma de streaming por haber conseguido, lo que hasta hace poco era impensable: hacerse conocido fuera de su país. “Es maravilloso porque antes el trabajo que se hacía en España se quedaba en España y gracias a Netflix podemos dar a conocer nuestro arte, por así decirlo. ❧