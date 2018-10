“El peligro es aburguesarse artísticamente”

Lucho Cáceres vio junto a la prensa, por primera vez, en la pantalla de un cine Amigos en apuros, su primera película como director. Emocionado, respondió que se había dado cuenta de que la película era muy personal: ‘Manolo’, un trotamundos, se queda en casa de su amigo, el solitario y adinerado ‘Fico’, quien le ofrece su tiempo y ayuda.

“Está mucho de mi vida ahí y no me di cuenta cuando la escribía. Si bien es cierto nunca me ha perseguido una mafia porque deba dinero del póker, debo haber huido de cosas, ¿no?”, dijo sobre la comedia. al salir de la sala.

Cáceres junto a Joel Calero (de La última tarde) codirigen una historia de enredos y de amistad. Ambos son socios en una productora que no contó con auspicios para esta película. “Esto es dejar la piel en la cancha, ¡una cosa de locos! Si no eres Tondero, los demás hacemos cine así”.

Como actor también grabará las próximas dos películas de Calero: Raíces (sobre una joven que descubre que su padre está preso por subversión) y Nadie, que acaba de ganar el DAFO. “Ya vivir haciendo lo que te gusta es un lujo y creo que eso es el éxito. Y si aparte de eso puedo escoger: ¡vamos!, en un medio tan reducido, me siento muy satisfecho”.

-Esta semana también has sido noticia por opinar de la coyuntura.

Es que hay que tomarlo con calma, no soy de comprar las cosas tan fácilmente. Después de ver ‘House of cards’ me preocupa que haya cosas por debajo de la mesa. Pero no puedo dejar de sentir un regocijo de ver enmarrocada a la cabecilla de una de las principales bandas de delincuentes que han secuestrado la democracia en los últimos años en este país. “Yo me alegro de ver a delincuentes que van presos”.

Entonces, por ahora estás cómodo en la ‘tele’.

Sí, me siento cómodo, me divierto. Creo que el problema de pasar tanto tiempo en eso lugares es dejar de hacer otras cosas. Entonces, te aburguesas creativamente, artísticamente y ese es el peligro. Y bueno, se trata de ir al cajero a fin de mes, pero todavía no estoy en esas, todavía me siento vivo, con ganas de hacer cosas.❧