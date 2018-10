Tilsa Lozano: "Hay algo que lo cura todo y se llama amor propio"

Tilsa Lozano, actual jurado de "Los 4 finalistas, baile", habría confirmado el fin de su relación con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, quien fue expuesto en televisión nacional cuando se "divertía" junto a una desconocida fémina. La modelo explicó que está disfrutando su soltería y de sus hijos, según el diario Ojo.

"La soltería me ha sentado. No hay nada más lindo que estar con mis hijos. Mi vida es así, mi trabajo y ellos. Desde que me volví mamá, son el centro de mi vida", manifestó Tilsa Lozano, de acuerdo con el diario en mención.

Tilsa Lozano manifestó que, pese al incómodo momento que vive, no ha puesto un alto en sus proyectos personales y profesionales. "En algún momento saldré. Mi corazón está bien", acotó.

A través de Instagram, Tilsa Lozano llamó la atención de sus admiradores al dejar el reciente mensaje: "Hay algo que lo cura todo y se llama amor propio", el cual fue acompañado de una fotografía de la ex 'Vengadora', quien sale con un semblante más recuperado.

Hace algunas semanas, Miguel Hidalgo se presentó en el programa "Beto a Saber" del polémico periodista, donde presentó todos sus descargos tras las imágenes difundidas por el programa "Válgame Dios" de Latina. Al parecer, el padre de sus hijos de Tilsa lozano no pudo conseguir el perdón de la jurado de "Los 4 finalistas, baile".



(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)