Will Smith deja en shock a sus fans con impactante fotografía en rascacielo [FOTO]

Will Smith ha demostrado que es un hombre de palabra y su reciente publicación en Instagram lo confirma. El actor de 50 años prometió sorprender con muchas locuras durante todo el año de su onomástico, la reciente hazaña fue subirse a un rascacielo de más de 800 metros.

Will Smith inició con el primer desafío de cumpleaños el pasado setiembre, cuando saltó desde un helicóptero en el "Gran Cañón", Colorado. Ahora, la estrella de la comicidad subió hasta el piso 154 del Burj Khalifa, Dubai, para tomarse una instantánea en una de las vistas más insólitas en el mundo.

"Este es el baño más alto en la tierra! Burj Khalifa, Dubai. Piso 154. ¡Sentado en la cima del mundo! (La broma fue demasiado fácil)", describió Will Smith al pie de la fotografía que ha generado más de un comentario en Instagram.

En la imagen se ve a Will Smith sentado sobre una taza de baño, sonriente y con una hermosa vista desde lo más alto del rascacielos Burj Khalifa, Dubai, cuya dimensión sobrepasaría los 800 metros. La fotografía en mención, publicada en Instagram, obtuvo más de 1 millón de 'Me gusta'.

"A esa altura no estaría cómodo para hacer eso", "Divertida vista", "Tengo mucho miedo a las alturas, no sé como estás feliz en esa dimensión", "Lo mejor de ese espacio es que tus vecinos no estarían viendo", "Momento de privacidad utópica", se leen algunos comentarios en Instagram.

(Foto: Instagram)