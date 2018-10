Angie Arizaga se mostró afectada por el nulo apoyo de su capitán Nicola Porcella

Nicola Porcella se defendió de las críticas por no apoyar a Angie Arizaga. En conversación con Sheyla Rojas y ‘Choca’ Mandros, el modelo aseguró que ahora no tiene por qué tener cierta predilección por la ‘negrita’ debido a que ya no mantienen una relación amorosa.