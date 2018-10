Enrique Iglesias en su mejor momento con Anna Kournikova

Viven su mejor momento. Las casi dos décadas que tienen de ser pareja y las responsabilidades de ser padres no han impactado en la pasión entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova. Así lo ha confesado el cantante español, quien sorprendió al hacer una íntima revelación sobre su vida íntima. Y es que el hijo de Julio Iglesias ha presumió tener más sexo que nunca y que actualmente vive uno de los mejores momentos junto a su pareja, la extenista rusa, con quien tiene a los mellizos Nicholas y Lucy.

"Creo que ahora tengo más sexo que nunca. El sexo no se ha visto reducido lo más mínimo", reveló en una entrevista con el diario británico The Sun y dejó claro que la llegada de sus bebés no ha disminuido la pasión que existe entre la pareja. "Como cualquier pareja, nosotros tenemos nuestros altibajos y lo nuestro nunca ha sido del todo perfecto. Pero es perfecto de alguna forma y lo es para mí. Es increíble ser testigo de lo buena madre que es. Es increíble ver a una madre hacer todo lo que hace, ese momento en el que salen a relucir los instantes", expresó el artista español. Sobre sus pequeños, señaló "Mi intención es educarles adecuadamente. Siempre que sean buenos niños, estén sanos y disfruten la vida...".

Enrique y Anna, llevan media vida juntos y están en su mejor momento. El cantante de 43 años, y la extenista, de 37, se conocieron hace casi dos décadas y son pareja desde hace 18 años. Una unión que se consolidó a finales de 2017, cuando se convirtieron en padres con el nacimiento de sus gemelos.