Leslie Shaw revela secreto que deja muy mal a Angie Arizaga [VIDEO]

Luego de que medios peruanos especularan que Nicola Porcella y Leslie Shaw tienen más que una amistad, el modelo llegó a la casa de la cantante para una entrevista para ‘Estás en todas’, programa donde comparte la conducción con Sheyla Rojas y Choca Mandros.

Después de hablar de la carrera de Leslie Shaw y de su próxima presentación en el concierto de Daddy Yankke en nuestro país, el participante de ‘Esto es Guerra’ reveló que años atrás tuvo problemas con su entonces novia (Angie Arizaga) por una muestra de afecto con la cantante.

“Me abrazaste una vez y me metiste en unos problemas de la patada”, recordó entre risas el conductor de ‘Estás en todas’.

En otro momento, Shaw recordó el apasionado beso que se dio con Porcella en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’. "Cuéntale a la gente que tal beso", le solicitó el capitán de los ‘Guerreros’ a la expareja de Mario Hart.

Lejos de responder su pregunta, la también actriz aprovechó el momento para revelar que el modelo no quiso grabar la escena. “Por qué no cuentas que no querías, que te fuiste a hablar con el guionista a ver si lo sacaban”, cuestionó así Leslie a Nicola. Por qué no cuentas? Te morías de miedo”, sostuvo entre risas.

"Yo te tuve que decir que te tranquilices, que era parte de la actuación para que te relajes", agregó Leslie Shaw. "Pero ¿beso bien o no?", volvió a preguntar el chico reality y la intérprete peruana le respondió: "Ese día estabas todo duro".

A manera de defensa, Nicola señaló que era su primera escena de beso y que iba a tener problemas con su entonces pareja. “Estaba nervioso, me metieron a un jacuzzi, calato, contigo allí. Después de eso, tenía otros problemas que me venían después en casa”.

Antes de terminar la entrevista, Nicola le pidió a la cantante revivir el beso, incluso casi la sorprende con un ósculo en los labios.