Juliana Oxenford trolleó a reportero en vivo y recibió una contundente respuesta [VIDEO]

La previa del Perú vs Chile se vivió con mucha algarabía en 90 Central, donde Juliana Oxenford protagonizó un curioso momento con uno de los reporteros que estaba en un concurrido bar del Centro de Lima, con la intención de entrevistar a las personas que están en el lugar para presenciar el partido.

Antes del Perú vs Chile, la periodista Juliana Oxenford indicó que el reportero estaba más feliz de lo habitual, cosa que no era común en él. "Cuando Perú clasificó (al Mundial Rusia 2018) te pusiste a llorar. A ti todo este tema te emociona, te pone muy sensible, que no está mal. ¡Di algo, Aarón!", manifestó la periodista, quien intentó trollearlo y generó incomodidad en el comunicador.

Al ser presionado para responder, el joven decidió enviar un contundente mensaje que fue captado como indirecta a la producción del noticiario, algo que no dudó en hacer presente Juliana.

"Ver a la selección peruana emociona a cualquiera, sobre todo, a la gente que trabaja en este horario justo cuando creíamos que no íbamos a ver el partido, nos mandan a comisiones en las cuales podemos ver el partido, podemos disfrutar, qué mejor que esto", dijo firme el periodista como una queja contra la producción del programa de Latina.

" "Te estás quejando, yo también, me sumo a tu queja", afirmó Juliana, quien terminó apostando con su colega que se encontraba en un bar en el centro de Lima para la previa del encuentro entre los países del 'Clásico del pacífico', el cual se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium, en Miami.