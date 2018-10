Carlos Cacho arremete contra Ezio Oliva al recordar filtración de cinta íntima [VIDEO]

Carlos Cacho y Ezio Oliva continúan en un enfrentamiento legal a raíz de la difusión del vídeo íntimo del cantante junto a una desconocida mujer en el programa del maquillador. Tras algunos años de lo sucedido, el tema aún continúa vigente, por ello la figura de la farándula peruana no dudó en dedicarle un contundente mensaje al intérprete.

Carlos Cacho aseguró que Ezio en vez de enjuiciarlo y buscar culpables por la filtración de la cinta íntima, debería de reconocer su error y pedir disculpas públicas por grabarse en la intimidad junto a otra mujer, ya que ello no sería de caballeros.

“Imagino que ese muchacho está molesto, su esposa (Karen Schwarz) también, porque es bien rochoso. A nadie le agrada saber que exista ese video, donde se ve a su esposo en esa situación y con otra persona. Ahora que tú quieras culpar a un tercero, es otra cosa, pero no le eches la culpa a Cacho", manifestó el conductor de televisión, quien aseguró que debe reconocer que se equivocó.

"¿Acaso yo los filmé? Ni lo publiqué, me acusan de algo insólito. Es un proceso que me hace perder plata. No es de caballeros filmar a una mujer, las cosas como son", sentenció el estilista de la farándula para un medio local, quien actualmente se presenta los jueves en su unipersonal.

Carlos formó parte del programa de espectáculos de ATV por un corto tiempo, y reveló que nunca había recibido un ofrecimiento, por lo que supone que su presencia fue como un "piloto" de lo que vendría en el canal.

Vídeo del tema