Así reaccionó Shakira tras comer hormigas en México [VIDEO]

Shakira arrancó su gira latinoamericana de su tour mundial "El Dorado" en México, país al que no visitó por más de siete años. Después de su primer show en el Estadio Azteca el pasado jueves, la colombiana sorprendió a sus seguidores con un video.

A través de sus historias de Instagram, la cantante Shakira fue a un restaurante de México y se animó a probar un exótico platillo. Al inicio pensó que eran cebollitas fritas, pero luego se dio con la sorpresa.

"Sofi se metió un puñado en la boca. Resulta que son hormigas culonas... interesante. Voy a probar una a ver qué tal. Debe ser alimenticio porque los osos lo comen", se le escucha decir en su Instagram.

Después de probar hormigas, Shakira no pudo ocultar su cara de asco, sin embargo se animó a probar una hormiga más. "Ok, vale, ya está. No más aventuras por hoy", añadió entre risas.

Como era de esperar, sus seguidores no dejaron de felicitar a Shakira por degustar dichos insectos y algunos aseguraron que lo que acababa de comer era uno de los platillos preferidos por los turistas.

Shakira se presentó ante 48 mil personas en el Estadio Azteca de México, tras superar los problemas que tuvo con sus cuerdas vocales y que le obligaron a aplazar siete meses la gira. "Los milagros existen, así que yo solo quiero decirles 'gracias' por estar ahí todo este tiempo, en las buenas, en las malas, y en las más felices también", manifestó la novia del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Pese a la tormenta eléctrica que azotó la capital mexicana y que obligó a retrasar la presentación de Shakira en el Estadio Azteca por más de una hora, la colombiana no canceló su concierto en México.

La intérprete de "She Wolf", "Chantaje", "Whenever, wherever" y "Waka Waka" no para. Este domingo 14 de octubre ofrecerá un concierto en Guadalajara y el martes 16 de octubre en la norteña ciudad de Monterrey. Luego viajará a Argentina y el jueves 25 actuará en Buenos Aires, en Vélez, y el sábado 27 en el estadio de Rosario Central.

Shakira también ofrecerá shows en República Dominicana, Brasil, Chile y Ecuador. La gira "El Dorado" inició el 3 de junio en la ciudad alemana de Hamburgo y finalizará en su tierra natal, Colombia, el próximo 3 de noviembre.