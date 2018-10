Rosángela Espinoza corrige a fans en YouTube y comete error en su video

Rosángela Espinoza, participante del reality "Esto es Guerra", incursionó como youtuber y esta vez realizó un video para evitar que sus admiradores cometan "horrores ortográficos"; sin embargo, la popular 'Chica Selfie' se equivocó en uno de sus ejemplos que utilizó para explicar el uso correcto de una palabra.

"¿Cuál es la forma correcta?¡Ay me comí una fresa! o ¡Hay me comí una fresa!", se le escucha decir a Rosángela Espinoza en una parte de su reciente video que publicó en su canal oficial de YouTube.

Rosángela Espinoza segura indicó que "¡Ay me comí una fresa!" es la forma correcta de expresarse cuando alguien ingiere esa fruta, pero un usuario le hizo saber que la manera idónea para no confundir a sus fans es "¡Ay comí una fresa!", porque el 'me comí' aduce que ella misma se estaría comiendo y no a la fresa.

En tanto, otros usuarios de YouTube dejaron algunos comentarios sarcásticos sobre el video en particular de Rosángela Espinoza, quien al parecer aún no se ha percatado de ese "horror ortográfico", título que le puso a su reciente material audiovisual que publicó en su canal.

"Creo que debes ser profesora en una escuela", "Es que ella va a la universidad", "Rosángela descubrí un error en tu explicación; mencionaste: (B grande), esa palabra no existe, solo se dice B y UV. Saludos", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza cuenta con 60 mil suscriptores y cuatro videos en menos de un mes de haber iniciado a trasmitir diversos temas que generan polémica en el ciberespacio. La competidora del reality de "Esto es Guerra" sabe cómo ser el centro de atención en sus diversas plataformas digitales, así lo demostró con su reciente publicación.

(Foto: captura)

¡Aquí el reciente video de la youtuber Rosángela Espinoza!