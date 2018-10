Instagram: Tilsa Lozano presume el vestido de princesa que usará su hija en su cumpleaños

Tilsa Lozano se encuentra entusiasmada por festejar los tres años de su hija Valentina que ya empezó con los preparativos del día especial. Desde su cuenta de Instagram, la exmodelo contó qué atuendo usará la niña, de dos años, en diciembre.

En sus historias de Instagram, Tilsa Lozano colgó un par de videos presumiendo el vestido de princesa que usará su primera hija en su día especial.

“Mira lo que he conseguido para Vale, para su cumpleaños. Le voy a mostrar la parte de atrás… solo le vamos a probar porque lo voy a guardar para su cumple para que luzca como una princesa”, señaló la exvengadora en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Tilsa Lozano dio a luz el 8 de diciembre a su primera hija tras su romance con Miguel Hidalgo. Valentina llegó al mundo a las 8:11 a.m. La hija de Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo recibió tiernos obsequios de bienvenida.

Cuando Valentina cumplió un año de vida, Tilsa Lozano le dedicó unas palabras. “No encuentro palabras para agradecerle a Dios y a la vida por tu llegada. Un año juntas enseñándome el significado de la palabra amor, Valentina. Eres mi todo, mi inspiración, mi vida entera. El simple hecho de mirar tu carita me da paz en el alma. A veces me río y lloro a la vez cuando te veo dormir porque no puedo creer lo feliz que soy desde que llegaste a bendecir mi vida”, escribió Tilsa en la citada red social junto a una serie de fotos de Valentina.