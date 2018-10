Melissa Klug arremete contra Yahaira Plasencia y la tilda de "roba maridos"

Melissa Klug no se calló nada y arremetió contra Yahaira Plasencia, luego de enterarse que la ex reina de belleza Jessica Newton la consideró como una buena candidata en el Miss Perú. La ex de Jefferson Farfán tampoco le perdonó que le haya "quitado el marido", razón que la desmerece a la salsera, según la 'Blanca de Chucuito'.

"Mira a Daniela Darcourt, cómo está escalando, cómo está llegando al éxito sin haber quitado marido, sin haberse metido con hombres comprometidos, no haber hecho un escándalo, ni haber puesto cachos a la pareja", declaró Melissa Klug con referencia a la vida personal y profesional a Yahaira Plasencia, en una reciente entrevista con el programa 'Válgame Dios' de Latina.

Melissa Klug no dejó ahí sus declaraciones, sino que dio su punto de vista respecto a la consideración que tuvo la organizadora del Miss Perú.

"Es su elección... es lo que ella piensa y ella opina. Debe ser bien triste elegir a una persona que ha robado el marido y ha quitado el marido", manifestó Melissa Klug.

En tanto, Yahaira Plasencia prefirió mantenerse al margen y no opinar de Melissa Klug, pese a los reiterados ataques por parte de la 'Blanca de Chucuito'.

"No opino de la señora, igual le deseo el bien a todo el mundo. Prefiero no opinar de nadie, nunca lo hago y prefiero no hacerlo", expresó la salsera.

Finalmente, Melissa Klug destacó su "estado civil" de Jefferson Farfán y aseguró que el futbolista no le daría otra oportunidad a su corazón con Yahaira Plasencia, quien no ha descartado esa posibilidad cuando en algún momento le preguntaron sobre un 'remeber' con la 'Foquita'.