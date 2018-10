Christian Chávez de RBD fue internado de emergencia por un mal hereditario [VIDEO]

El ex integrante de la agrupación Rebelde, Christian Chávez, ha pasado un terrible momento, debido a que pensó que su vida acababa a raíz de una complicación con su salud, víctima de un mal hereditario que lo llevó a ser internado de emergencia.

En una reciente con el programa 'Hoy', el cantante confesó que sufre de un mal renal, por el que tuvo que ser internado de emergencia al sufrir un intenso dolor. El interprete comentó que pasó un terrible susto al no lograr controlar el malestar.

“Gracias a Dios, estuve el fin de semana y las expulsé, y bueno, ahora a cuidarse más pero como es genético, es algo que no se puede manejar tanto”, declaró al citado programa, donde además explicó que se trata de un problema hereditario, por lo que debe estar en chequeos médicos periódicamente, ya que no sabe en qué momento podrían presentarse las piedras en el riñón.

“No saben exactamente. A mí me pasó hace dos años que me dio por primera vez esta onda de las piedras, y pues no se sabe”, indicó, por ello no duda en prevenir con las citas médicas antes de sufrir complicaciones que puedan poner en riesgo su vida.

Por otro lado, el también actor dejó en claro que está de acuerdo con 'Like: la leyenda', la serie que fue lanzada como el remake de la recordada RBD, la historia que lo catapultó a la fama.