Patricio Quiñones, ex de Milett Figueroa habría encontrado el amor [VIDEO]

¿Un nuevo romance en la farándula? La participante de “Combate” Michela Elías estaría en salidas con el ex de Milett Figueroa, Patricio ‘Pato’ Quiñones.

Un audio fue la prueba para demostrar este supuesto romance, esto fue revelado durante el programa Espectáculos en ATV conducido por la argentina Poly Ávila, Carol Reali conocida como ‘Cachaza’ y Kurt Villavicencio.

La responsable de difundir el audio fue Poly Ávila, quien es muy amiga de ambos, dijo que estuvo hablando con el ‘Pato’ hasta altas horas de la noche.

“Yo lo único que espero es que esto no me traiga un problema ni con ‘Pato’ que es mi amigo ni con Michela que es mi amiga. Pero yo tengo que mostrar un audio.... Yo no sé si ‘Pato’ o Michela si me estarán viendo juntos o separados, porque no sabemos”, manifestó la argentina.

Esto indicaría que la ‘parejita’ habría pasado la noche juntos, sin embargo, ninguno de los dos ha salido a aclarar la situación.

Además los conductores comentaron que el ex de Milett Figueroa había ido a recoger a Michela Elías al terminar el programa, y ellos fueron testigos.

En el audio se escucha las voces de Michela Elías y Patricio ‘Pato’ Quiñones, la ‘combatiente’ al parecer estaba más feliz de lo normal, y solo atinó a saludar a su amiga.

Michela Elías comentó que ha salido al cine con el ‘Pato’ Quiñones y que conversan bastante, pese a que llevan poco tiempo en conocerse.

Recordemos que Patricio ‘Pato’ Quiñones tuvo una relación con la actriz y modelo Milett Figueroa luego de que se conocieron en “El Gran Show”.

Por otro lado, Michela Elías ha estado relacionada con Miguel Arce, Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi, y también con Duilio Vallebuona.

Durante el último programa de "Combate", el conductor del programa reality, Gian Piero Díaz aprovechó el momento para delatar a la participante, pero al parecer esto no fue de su agrado.