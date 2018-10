“Amigos en apuros tiene un humor universal”

Amigos en apuros es la primera película que dirige Lucho Cáceres y lo hace en codirección con Joel Calero (de Cielo Oscuro y La última tarde). En la comedia, el adinerado y solitario ‘Fico’ (Christian Thorsen) hospeda en su casa a su amigo ‘Manolo’ (Cáceres), porque este le cuenta que sufre de una enfermedad degenerativa, la misma que afectó a Stephen Hawking. Pero la real intención de ‘Manolo’ es huir de una mafia de juegos a la que le debe dinero. A partir de ello, la película gira en torno a los enredos, las medias verdades y los códigos de la amistad.

“Cada vez me voy dando cuenta que es una película bastante personal. Si no es mi personaje al que le pasan ciertas cosas, le pasan a otros, pero está mucho de mi vida ahí y no me di cuenta cuando la escribía. ¿Cuáles? Pues los apuros, todos los líos en los que uno se mete, las mentiras que uno tiene que decir para salir de situaciones, todo lo que uno hace para continuar en esta vida. Esa inmadurez”, nos dijo Lucho Cáceres al salir de la función de prensa. “Tal vez lo que nosotros tenemos, es un humor universal”.

Amigos en apuros no contó con publicidad dentro de la película. Incluso, sostienen que pasaron por más de un apuro económico para terminarla. Por ahora, tanto Calero como Cáceres, prefieren no hablar de una supuesta secuela, aunque el final es abierto.

En cuanto a los antagónicos están Pold Gastello y Aldo Miyashiro. El último caracterizado como un oriental ambiguo líder de la mafia. “Este personaje es muy extraño y es curioso porque en Django me tocó hacer de villano, y en algún momento dijeron que me llamen el ‘Chino’. Yo dije: ¡no, por favor!”, bromea Miyashiro sobre los paralelos con la coyuntura actual. “Creo que esta película es una celebración a la amistad”, agregó el actor. ❧

