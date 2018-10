Nicola Porcella le falta el respeto a Sheyla Rojas y ella le responde

En la reciente edición de 'Esto es Guerra', Angie Arizaga llegó tarde porque tuvo un incidente con su auto. Pese haber explicado su problema, la producción decidió sancionar a la guerrera, pero para sorpresa de muchos, ningún integrante de su equipo salió en defensa de la popular "Negrita".

Ante esta situación, Angie Arizaga decidió no poner de su parte en las pruebas de 'Esto es Guerra' y Sheyla Rojas salió en su defensa. Luego que la conductora decidió defender a la competidora, Nicola Porcella se mostró incómodo y tuvo unas fuertes palabras para la presentadora del reality de América TV.

"Sheyla (Rojas) deja de decir y crear cosas que no pasan en mi equipo... no te metas en mi equipo por favor. Aquí no se trata de defender o no defender. Lo único que hicimos los guerreros es ganar el juego para que no nos quiten esos dos dados porque sabíamos y era lógico que nos iban a quitar el punto y nada más. Si Angie (Arizaga) no quiso jugar, ninguno de nosotros le fue a recriminar", señaló.

Estas palabras ofendieron a Sheyla Rojas, quien no dudó en pedir una pausa para responder al capitán de "Los Guerreros": "Tranquilo Nicola (Porcella) calma las revoluciones porque es mi punto de vista y nada más. Te voy a decir una cosa, cuando eso le pasó a Alejandra Baigorria y nos pareció injusto, todo el equipo la apoyó hasta el final. Así haya sido justo o no haya sido justo, todo el equipo la apoyó y ese es mi punto de vista".

Nicola Porcella insistió y explicó que no defendió a Angie Arizaga porque prefería competir antes que discutir con el "Tribunal": "Para qué seguir peleando. Yo prefiero ganar puntos antes que termine el programa y mi equipo pierda".