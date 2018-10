Jimin de BTS preocupa a fans con estado de salud y se ausenta en 'The Graham Norton Show'

Los integrantes de BTS siguen conquistando el mundo musical con su Kpop y esta vez fueron los invitados especiales de 'The Graham Norton Show', exitoso programa de la BBC, pero la ausencia de Jimin preocupó a más de una fanática.

A través de un comunicado vía Twitter de su sello discográfico Big Hit Entertainment se confirmó la ausencia de la celebridad coreana. "Lamentamos anunciar que uno de los miembros de BTS, Jimin, no podrá participar en la grabación de la aparición de la banda en 'The Graham Norton Show'. En la mañana del día de la grabación, Jimin comenzó a sufrir fuertes dolores musculares en el cuello y la espalda, y recibió atención médica", se pudo leer en el mensaje.

"Si bien Jimin hizo todo lo posible por participar en el programa, incluso llegar al estudio, se tomó la decisión de que Jimin no participará en la grabación debido a su condición. Sinceramente, nos disculpamos con todos nuestros fanáticos que han estado esperando ansiosamente la aparición de la banda en 'The Graham Norton Show', y pedimos su comprensión", agregó Big Hit Entertainment en Twitter.

Ante este mensaje, las seguidoras de BTS lamentaron la noticia y se pronunciaron con mensajes alentadores para Jimin, uno de los integrantes más representativos de la agrupación Kpop.

Jimin no es el único integrante de BTS que se encuentra mal de salud, Jeon Jung-kook también se encuentra delicado y no pudo ser parte del concierto en Londres. Evento que se realizó este 9 de octubre en The O2 Arena.

Jungkook se mostraba muy alegre ante sus fans, pero fue en una de las canciones que rompió en llanto y pidió disculpas a las ARMY’s por “ser descuidado” y no mostrar un “show al 100%”.