Si eres fan de J Balvin, deberías saber estos 10 curiosos datos del colombiano [FOTOS]

El cantante J Balvin es uno de los artistas más representativos de la música urbana. En pocos años, el colombiano ha sabido ganarse el corazón de su público y ser así uno de los intérpretes urbanos más destacados del género. Incluso se ha posicionado como el cantante más escuchado en la plataforma de Spotify a nivel mundial.

J Balvin estará el próximo 17 de noviembre en el Festival Barrio Latino III en la explanada de la Costa Verde y compartirá escenario con otros grandes del reggaetón. Antes de su concierto en Lima, conoce más del amigo de Nicky Jam.

A continuación sepa 10 curiosidades de J Balvin:



1) Fue secuestrado. A la edad de 17 años J Balvin, quien ese entonces aún no era conocido, realizó un intercambio estudiantil a Estados Unidos. Cuando se encontraba allá la mujer que estaba a su cargo se obsesionó con él, le quitó sus documentos y lo mantuvo incomunicado de su familia.



2) Es fan de Iron Man. En diversas entrevistas ha confesado ser un gran admirador del personaje de Marvel, le encanta la vida que lleva Tony Stark. Además le gusta leer sus historietas.



3) Fue a la universidad. El artista estudió la carrera de negocios internacionales y comunicación social pero abandonó el tema académico para abrirse paso en el mundo musical.



4) Se tatuó a los 12 años. A corta edad el reguetonero se hizo su primer tatuaje y fue un brazalete de diseño tribal que ahora está cubierto. Actualmente cuenta con más de 30 tatuajes en el cuerpo.



5) Le encantan los tigres. El artista es amante de este felino y por ello tiene 4 tatuajes de este animal.



6) Era rockero. Durante su juventud perteneció a una donde interpretaba canciones de Nirvana, Metallica y Enanitos Verdes.



7) Es supersticioso. J Balvin no puede presentarse ante el público si es que no pisa el escenario con el pie derecho antes de haber rezado una oración.



8) Estuvo a punto de dejar la música. Debido a los ataques de ansiedad que sufre en algún momento consideró dejar de lado los reflectores pero un viaje a Tailandia y la meditación constante lo ayudaron.



9) Ama las zapatillas. J Balvin se considera fanático de este calzado y ha confesado que tiene cerca de 300 pares de estos.



10) Su verdadero nombre es José Álvaro Osorio Balvin y es un gran amigo de Nicky Jam.