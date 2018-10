Combate: ¿Diana Sánchez en la dulce espera? [VIDEO]

Tras haberse divorciado de Harold Cortez, Diana Sánchez reinició su vida sentimental y se dejó ver con un guapo joven estadounidense, llamado Dan Patrick. Ante sus constantes salidas y un ampay en el programa 'Válgame Dios', la integrante de Combate vuelve a ser noticia y esta vez por un presunto y pronto embarazo.

Así es, en la reciente edición de Combate, el conductor Gian Piero Díaz y la venezolana Korina Rivadeneira dejaron entrever que la combatiente se encuentra en la dulce espera y Diana Sánchez no descartó la idea. Hecho que viene siendo el centro de atención entre sus miles de seguidores.

Esta escena se dio en pleno programa en vivo del reality Combate, donde Gian Piero Díaz tocó la barriguita de Diana Sánchez. La modelo solo se rió de la situación y en ningún momento negó lo especulado por el conductor del reality.

Pero ello no queda ahí, Korina Rivadeneira también bromeó al respecto y dijo: "Yo escuchaba a Diana (Sánchez) diciendo que pronto se irá de viaje y yo le pregunté que para donde y ella me dijo a Nueva York (lugar donde vive Dan Patrick). Le dije que por qué y ella me dijo que tendrá un 'gringuito'".

Ante el incómodo momento, Diana Sánchez señaló que es Korina Rivadeneira es quien compra ropa para su futuro hijo con Mario Hart y no ella. ¿Quién dice la verdad? Aquí el video donde se especula sobre el embarazo de la combatiente.

Ampayan a Diana Sánchez besándose con galán estadounidense

Pese a que lo negaron en varias oportunidades, Diana Sánchez y el americano Dan Patrick no pudieron ocultar su amor y fueron captados por las cámaras de ‘Válgame Dios’.