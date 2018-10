Yaco Eskenazi escoge a su reemplazo en 'Esto es Guerra' y decisión sorprende a fans

Tras varios días de incertidumbre y lucha por la banda de capitán, el conductor Yako Eskenazi por fin escogió al "guerrero" que lo reemplazará en 'Esto es Guerra'.

En medio de un emotivo discurso grabado para 'Esto es Guerra', Yako Eskenazi dio a conocer que su sucesor será Patricio Parodi, a quien considera que reúne las cualidades para capitán de "Los Guerreros".

"Esa banda (de capitán) hizo que me ganara un lugar y me ayudó a que me vean como una persona que podía destacar y podía crecer. Creo que Patricio (Parodi) tiene esa misma oportunidad. Espero que no tome a la banda como un pedazo de plástico, sino hay que darle peso", expresó Yako Eskenazi.

Patricio Parodi no se quedó callado y también dio un discurso al recibir su banda de capitán de manera oficial: "Quiero agradecer a todos los que e han dado la confianza de poder tener la banda nuevamente en mi brazo y liderar el equipo junto a Nicola (Porcella)".

"La banda me va a llevar a ser una mejor persona y ayudar a crecer muchísimo. Siempre trataré de hacer las cosas con disciplina y con respeto. Solo quiero sacar lo mejor de mí", agregó Patricio Parodi.

Además, Patricio Parodi señaló que se tomará en serio su nueva responsabilidad en el reality de América TV. "Si bien es cierto, no tengo gran experiencia como capitán y ni tantos años como Nicola (Porcella) y como Yako (Eskenazi), haré un gran trabajo. No me voy a bajonear por nadie y voy a seguir con mi esencia y como la gente me conoce".