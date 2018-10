Kate del Castillo anuncia estreno de "La Reina del Sur 2 " con emotivo mensaje [VIDEO]

La actriz Kate del Castillo, recordada por su papel de Tereza Mendoza en la exitosa narconovela "La Reina del Sur", dejó eufóricos a sus admiradores de Instagram, luego que anunciará la segunda entrega de la producción de Telemundo que llega el próximo año.

"¡La Reina del Sur regresa! Estreno mundial en el 2019 solo por Telemundo. Para avances exclusivos sigue a la página oficial", escribió Kate del Castillo, aclarando que ahora será una narcoserie que promete dejar cautivo a su vasto público de la actriz mexicana y de la cadena televisiva.

En tanto, el mismo perfil de Telemundo en Instagram corroboró lo dicho por Kate del Castillo, que, ahora, la narconovela que vieron en el 2011 se convertirá en una narcoserie más esperada para el 2019.

Tereza Mendoza, Kate del Castillo, se prepara para el retorno en uno de sus papeles que la inmortalizaron en las producciones de Telemundo. "Con mucha emoción les compartimos que la segunda temporada de 'La Reina del Sur', la producción que arrancó el éxito de las súper series para Telemundo, llega en el 2019", refirió la cadena televisiva en Instagram.

"La mejor noticia que nos has dado", "Ya quiero verla", "Regresas con uno de tus mejores papeles", "Me he puesto neurótica, histérica y no sé qué más de alegría", "Esto si que está bueno, me encanta ese papel tuyo", "No puedo esperar más para verte en La Reina del Sur 2", fueron algunos de los emotivos mensajes que le dejaron a Kate del Castillo en la sección de comentarios de Instagram.

(Foto: Instagram)