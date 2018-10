Diana Sánchez envía fuerte indirecta luego de 'ampay' con amigo estadounidense

El último lunes 8 de octubre, Diana Sanchéz fue captada por las cámaras del programa “Válgame Dios”, en donde se le veía en actitudes cariñosas con el estadounidense Dan Patrick.

Pese a que negó tener una relación, las imágenes de Latina la delataron cuando se reencontró con su “amigo” en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegó desde Estados Unidos.

Por ello, la participante de “Combate” compartió una imagen en Instagram donde se luce en una llamativa lencería, pero la descripción que la acompaña llamó la atención.

“Los grandes cambios vienen acompañada de un fuerte sacudida ... recuerda no es el fin del mundo es el inicio de una nuevo #cambios #contandolosdias”, se lee en la descripción de la fotografía en Instagram.

Esto podría indicar que ya se habría dado una nueva oportunidad en el amor pese a que lo sigue negando por todos los medios, luego de su sonada separación con su esposo Harold Cortez.

Cabe resaltar, que Diana Sánchez conversó con Rodrigo González ‘Peluchin’ y Gigi Mitre antes del ‘ampay’, sobre su supuesto romance con el estadounidense, y reveló que a finales de año se irá a vivir a Nueva York para crecer en el ámbito profesional.

"Estoy tranquila, estuve pasando unos días con él, lo conocí por una amiga. Él habla español, yo hablo inglés con él. La verdad nos llevamos muy bien, es súper lindo, es deportista, lo conocí espontáneamente, aún no somos pareja, no tenemos una relación, pero no puedo descartar nada", expresó.