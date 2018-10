Laura Bozzo revela la 'verdadera razón' detrás de la detención de Keiko Fujimori

La detención preliminar de Keiko Fujimori ha causado gran sorpresa en todo el país y el extranjero, debido a que nadie imaginó que el juez Richard Concepción Carhuancho acceda al pedido del fiscal José Domingo Pérez para detener a la lidereza de Fuerza Popular tras su llegada a la Fiscalía junto a su esposo.

Como era de esperarse, miles de personas opinaron al respecto en las redes sociales, como fue el caso de Laura Bozzo, quien no dudó en opinar respecto a la detención de Keiko Fujimori con un fuerte mensaje, en el que deja en claro que no la defiende, pero no desaprovechó la oportunidad para asegurar que se trataba de una cortina de humo.

"En medio de la investigación de Odebrecht donde toda la izquierda caviar está involucrada para distraer detienen a Keiko. OJO no la defiendo, si hay pruebas a la cárcel, pero y la banda que saqueó como Toledo Villaran PPK LIBRES y la prensa mermelera apoyando", comentó la conductora de televisión.

Pese a que muchos esperaban que salte en defensa de la hija de Alberto Fujimori, la 'Abogada de los pobres' decidió ser imparcial en el caso, y así evitar todo tipo de comentarios en su contra por tomar una postura respecto al tema tan sensible para el país.

Como era de esperarse, las respuestas tras su tuit no tardaron, y pese a los detractores, recibió el respaldo de sus seguidores, quienes aseguraron que tenía la razón y dejaron en claro que aún hay muchos más personajes involucrados en la situación.