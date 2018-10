Pau Donés anunció su retiro de Jarabe de Palo

Pau Donés, líder de la banda española Jarabe de Palo, anunció su retiro definitivo de la música con el disco Jarabe filarmónico y también con la publicación del libro de colección 100 letras.

“Yo soy músico. A mí me gustaría decir ‘me piro’ (me voy) y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente”, dijo. La música es su “vida y medio de expresión”.

Desde el 2015, Donés viene batallando contra el cáncer, pero descartó que ese sea el motivo por el que deja los escenarios.

En el marco de la gira ‘Jarabe 20 años’, la banda presentó el disco y el libro. Donés aprovechó para explicar los motivos. “Quería hacer un libro donde estuviesen todas las poesías que hemos escrito y grabado para que la gente las conozca”.❧