Manolo Caro: “Quiero que ‘La casa de las flores’ siga siendo un lugar donde todo el mundo tenga cabida”

El director, productor y creador de la exitosa serie de Netflix ‘La casa de la flores’, el mexicano Manolo Caro, confirmó que se grabarán dos temporadas más que se verán en 2019 y 2020, y que Virginia, el personaje interpretado por Verónica Castro, seguirá en el proyecto . “Aunque de qué forma seguirá es algo que estamos descubriendo de la mano con Verónica Castro. Tenemos a la familia De la Mora por un rato más y cosas divertidas que se están cocinando allí”, dijo.

Desde la ciudad de Bogotá, donde la teleserie ha sido también un éxito, Caro contó en conversación con medios de diferentes partes del mundo que el éxito de la teleserie quizá se deba “a que la gente se ríe y hay algo con lo que se identifican. Lo más básico es la estructura familiar, cuando uno entra a la casa de los De la Mora regresa a un rol y el amor a lo nuestro a pesar de los errores y diferencias, eso le gusta a la gente, que la familia De la Mora se quiere”.

Caro es un creativo que ha roto con el esquema de la telenovela tradicional mexicana y por eso saluda que sus paisanos hayan recibido tan bien a ‘La casa de la flores’ y que a la cadena Televisa le haya caído muy mal. “Es increíble cómo los mexicanos lo han recibido, Televisa no tan increíble, pero es algo que me da mucho gusto (dice mientras ríe). Disfruto que el público esté superconectado con los personajes, la narrativa y con las locuras. La industria ha cambiado para bien, tiene sus aciertos y también lo complicado por el hecho de que todo tiene que ser rápido. A veces me despierto pensando en qué va a acabar ahora que vienen la segunda y tercera temporada. Pero lo que sí tengo claro es que no quiero que se vuelva una serie provocadora por el simple hecho de incomodar”, refirió.

“Quiero que ‘La casa de la flores’ se siga manteniendo en una ventana y lugar donde todo el mundo tenga cabida y de cualquier tema, pero desde un lugar muy honesto. No voy a ir a lugares donde me siento incómodo, solo porque la gente lo quiere”, acotó.

Caro no es el único director que la tiene difícil con elaborar secuelas de una serie cuya primera temporada resultó un éxito avasallador. Alex Pina también lo tiene con ‘La casa de papel’. “El otro día me encontré con Alex Pina y me decía: ‘¿Y ahora qué vas a hacer?’. Le respondí: ¿Qué vas a hacer tú? En la serie tú estás hablando de un asalto y yo de una familia y las familias tienen mucho que contar, problema es el que tú tienes porque tus chicos ya asaltaron y los atraparon... Alex se moría de la risa. Por eso decidí hacer mi primer núcleo de producción en una familia porque sabía que no iba a tener problemas en echar mano a otros temas”, puntualizó. ❧