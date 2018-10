John Lennon: 10 éxitos que recordaremos para conmemorar su natalicio

John Winston Ono Lennon o simplemente John Lennon, nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool (Reino Unido) y hoy hubiera cumplido 78 años. El artista británico es considerado como uno de los más grandes genios de la música.

John Lennon fue un músico, cantautor, poeta, escritor, activista por la paz mundial y compositor que conoció la fama por integrar la banda inglesa de rock ‘The Beatles’.

Cuando el cuarteto se desintegró, a finales de 1960, John Lennon inició su carrera como solista y compuso temas como 'Imagine' o 'Woman'. Seis años más tarde contrajo matrimonio con Yoko Ono y en 1975 se retiró de la escena musical para criar a su pequeño hijo Sean, también músico. En 1980 se reencontró con su público con su álbum 'Double Fantasy', pero fue asesinado a balazos solo tres semanas después.

Aquí queremos rendirle un merecido homenaje y por ello recordamos sus 10 mejores temas:

