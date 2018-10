Doña Peta revela sorprendente detalle de su exnuera Alondra García Miró [VIDEO]

La madre del seleccionado nacional Paolo Guerrero, conocida como Doña Peta, dio impresionantes declaraciones a Tula Rodriguez para el programa el programa 'En boca de todos', en la que dio a conocer ciertos detalles con respecto a su exnuera Alondra García Miró.

El reto 'Verdad' o 'Mentira' hizo que la madre del Depredador se sienta en confianza con la conductora de TV, que al momento que le preguntaron sobre la exchica reality, la conocida Doña Peta no se limitó a confesar que tenía cierta preferencia por la modelo.

En un primer momento dijo que "a todas las nueras las quiero, las ayudo y les doy consejos", pero ante a insistencia de Tula Rodríguez por querer conocer quién era su engreída, la madre del capitán de la selección reveló que Alondra era su nuera engreída.

Un detalle que para Tula Rodríguez no pasó desapercibido y de inmediato que de inmediato trato de seguir conversando sobra expareja de su hijo Paolo Guerrero.

"Ahhhhh! O sea que la nuera engreída era la rebelde sin causa ¿dónde está esa nuera?", dijo sorprendida la conductora del programa 'En boca de todos' de América TV.

Y tras esta interrogante de Tula Rodríguez, Doña Peta dejó entrever en qué estará la exchica reality. Pero la también actriz volvió a realizar otra pregunta: "¿Es verdad o mentira que sales siempre a tomar el café con Alondra?".

Fue entonces que la madre de Paolo Guerero dijo que todavía tiene mucho cariño por Alondra y que le agradece la consideración que le tiene pese a que ya no está en una relación sentimental con su hijo.

"Con Alondra me habré visto dos veces, que una de ellas fue por mi cumpleaños, que le agradezco. Sé que me quiere mucho como yo la quiero a ella. Se acordó de mi cumpleaños, me alegré porque se acordó. Es bonito porque a pesar que no está con mi hijo, me visita", dijo emocionada Doña Peta.