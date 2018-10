Carlos Cacho deja mal parada a Belén Estévez con fuerte revelación

Carlos Cacho y Belén Estévez han compartido trabajo en ‘El Gran Show’ como miembros del jurado del programa concurso, por lo que sorprendió mucho las últimas declaraciones del conductor de televisión.

El estilista aseguró que Belén Estévez no está al nivel para formar parte del jurado de ‘Los cuatro finalistas, baile’, además, aseguró que la argentina tiene problemas emocionales.

“Me imagino que estará viviendo su sueño hecho realidad, porque ella siempre quiso ser jurado en ‘El gran show’, pero nunca lo fue. Siempre fue una flotante, pero ahora que está de jueza oficial me imagino que estará viviendo su sueño que tanto soñó”, señaló.

Carlos, quien presentará su unipersonal “Yo, Cacho” todos los jueves de octubre y noviembre en la Estación de Barranco, aseguró que Belén Estévez se comporta como una diva en el programa de Latina.

“Me he enterado que pide camerino para ella sola, que llega con 50 personas, ‘chupes’, masajistas, peluqueros, necesita eso y más porque en su pequeña realidad, quisiera ser una diva, pero cada loco con su plato de cebolla”, sostuvo Cacho.

Para el maquillador profesional, Belén Estévez no está a la altura del jurado de ‘Los cuatro finalistas, baile’ y aseguró que tiene problemas emocionales.

“Ay no… Esa es otra cosa. Ella es una buena bailarina con el bailarín exacto, es una bailarina que depende mucho de su estado anímico, no es completa, es buena cuando está tranquila, porque tiene un problema y su desempeño es fatal”, resaltó.

“Belén no es completa, porque le falta la tranquilidad emocional que tiene una buena profesional y se lo digo yo, que he sido jurado durante 10 años. Es una buena bailarina, pero tiene un desequilibrio emocional y cuando le ocurre algo, no puede superar el impase y su desempeño en la pista es desastroso”, añadió.