Donald Trump ahora arremete contra Taylor Swift

Taylor Swift tiene más de 100 millones de seguidores en Instagram y, el impacto que causó su opinión en contra de la candidata republicana en Tennessee, fue tanta que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en desacreditarla y cuestionar sus conocimientos sobre política. Ahora la cantante le gusta, "un 25% menos" en comparación al 2012, cuando le pidió una foto y la calificó de "fantástica".

El 'debate' inició con las miles de felicitaciones que recibió la cantante, luego de criticar la postura de la candidata republicana al Senado por Tennessee, Marsha Blackburn. En su post -con más de un millón de interacciones-en Instagram, incluía un pedido a sus seguidores: ir a votar. Desde que lo hizo, el registro de electores "se ha disparado en el Estado", según cita el diario El País. Ante esto, Donald Trump aprovechó el momento para desafiar a la famosa cantante, estrella de los American Music Awards 2018 . "Ella no sabe adsolutamente nada" de política.