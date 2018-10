Yola Polastri protagoniza fuerte discusión con fans de ‘Esto es Guerra’

Desde que mejoró su estado de salud, Yola Polastri se ha vuelto muy activa en las redes sociales. Luego de comentar sobre las Elecciones Municipales 2018 en su cuenta de Twitter, la animadora infantil alborotó a sus seguidores con su reciente publicación.

Yola Polastri publicó el lunes una captura del momento en que accidentalmente Patricio Parodi y Facundo González se dieron un beso en los labios en pleno programa en vivo de 'Esto es Guerra'.

En las imágenes se ve a ambos guerreros discutiendo por un juego, pero de un momento a otro terminan juntando sus labios frente a cámaras.

En el video se puede apreciar cómo el modelo argentino se acerca a Patricio Parodi, y sin previo aviso, estira el cuello y termina cara a cara con el guerrero, provocando que el exnovio de Sheyla Rojas termine sorprendido por la acción.



Sobre este incidente en vivo, Yola Polastri opinó en Twitter: “A vista y consentimiento televisivo en horario infantil. ¿Todos se besuquean?”.

Como se era de esperar, los usuarios la cuestionaron por su comentario. “A estas alturas de la evolución, los niños saben más que eso y han dejado de cantar el telefonito”, “Tal cual, se me cayó”, “¿Si besaba una mujer también estaba mal?” y “El programa en sí es una porquería pero horrorizarse por el beso entre dos hombres es homofobia”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Debido a una fuerte crítica, Polastri no se quedó callada y respondió: “Si te gusta y te hace bien, mira un programa y si no cambia de canal. No hay problema fan acalorada. Aquí no hay discusión, solo opinión. Tranquila”.

Horas después dejó un mensaje de reflexión sobre los programas televisivos. “Tengo mucha información de cada programa, yo vivo en el mundo de los niños y por ellos me preocupo, ellos ven Peppa Pig, Frozen, Masha y el Oso, solo cable y si no tienes no lo ves. Solo se pide un espacio para los más chiquitos o para toda la familia. Un programa con valores”.