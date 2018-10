Dorita Orbegoso tilda de 'sinvergüenza' a Rosángela Espinoza por polémico video

Rosángela Espinoza causó muchas expectativas la semana pasada cuando se anunció en las redes sociales que iba a ir a la segunda gala del programa ‘El dúo perfecto’ y no solo a bailar, sino también cantar.

La popular ‘Chica selfie’ bailó y ‘cantó’ “Duro y suave”, exitosa canción del género urbano de Leslie Grace y Noriel, pero generó polémica al utilizar playback en su reciente presentación en el programa de Gisela Valcárcel.

Si bien muchas aplaudieron a Rosángela Espinoza por participar en el desafío, secuencia del programa para ayudar a una familia de bajos recursos económicos; otras personas la cuestionaron por su performance.

La bailarina Dorita Orbegoso criticó a Rosángela Espinoza por hacer ‘playback’ en ‘Dúo perfecto’ y la calificó de 'sinvergüenza'.



“Eso fue playback, no nos pueden estafar. Me quedé en casa para ver su debut como cantante y nada. Yo soy consciente del talento que tengo y lo mío no es el canto... pero no soy sinvergüenza, creo que el público merece respeto”, comentó Dorita sobre la popular ‘Chica Selfie’.

Al ser consultada por los dimes y diretes entre Tilsa Lozano y Magaly Medina, Dorita Orbegoso señaló que la ex Vengadora ganó portadas gracias a la periodista.

“Duela a quien le duela Magaly es la reina de la farándula y el chisme, deben respetar su trayectoria. Así no figure en televisión siempre dará que hablar, en cambio la otra persona necesita de Magaly para hacer noticia, para mí se cuelga siempre de ella”, puntualizó.

Por otro lado, la exnovia de Luigui Carbajal contó que ahora solo se dedica a animar eventos. “Le dije adiós a los desfiles, no hay calateos, colgué las tangas, decidí dar paso a mi nueva faceta como animadora. Ahora trabajaré con empresas grandes, son empresas que no trabajan con chicas que salen en bikinis”, expresó.

“Una va quemando etapas pero en algún momento haré sesión de fotos sexy para mi público. Una va evolucionando, además ya me paseé por todas las discotecas de Lima en bikini”, añadió.