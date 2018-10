Laura Spoya explota por terrible comentario sobre su embarazo Instagram [FOTO]

A través de Instagram, la modelo Laura Spoya comparte sus tiernas fotos para mostrar a sus fans cómo avanza su embarazo; sin embargo, ha sido blanco de una serie de comentarios negativos por parte de sus detractores que han provocado su furia. Esta vez la youtuber decidió responder con fuerza, y terminó perdiendo los papeles en la red social.

Laura Spoya reaccionó con dureza ante los comentarios sobre el tamaño de su vientre, debido a que muchas personas no han dejado de atacarla luego que anunciara que está en la dulce espera de su primer hijo, sin imaginar que recibiría una contundente respuesta.

Cansada de la ola de ataques en contra de su maternidad, la exreina de belleza se pronunció en Instagram, donde aseguró que se encuentra llevando un buen embarazo, y el tamaño de su vientre no determina si el feto está bien o mal, además terminó insultando a sus atacantes al no tolerar los malos comentarios.

""Ignorante. El tamaño de la panza no determina absolutamente nada. Gracias a Dios, todo en mi embarazo camina perfecto, sin ningún problema. Y no, no es puro bebé y nada de placenta", dijo Laura, quien estaba muy molesta por lo sucedido. "En esta época ya es inaceptable hacer comentarios tan tontos teniendo google para investigar. Úsalo en vez de andar en redes hablando huev*** jajaja", comentó a otro usuario de Instagram, quien le pidió que se informe sobre su embarazo.

Sin embargo, no todos son detractores contra Laura, ya que también muchos se dedicaron a comentar cosas positivas y desearle lo mejor en esta nueva etapa como madre.