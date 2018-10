Ben Affleck se luce con su nueva pareja tras finalizar su rehabilitación [FOTO]

Ben Affleck se mostró muy contento al lado de su novia, la modelo Shauna Sexton, tras haber pasado 40 días internado por su adicción al alcohol y finalizar el divorcio con su exesposa Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos.

No hay duda de que el haber sido dado de alta después de varias semanas de rehabilitación le ha venido muy bien que de inmediato decidió hacer un viaje corto junto a su actual pareja, la modelo de Playboy Shauna Sexton. Por primera vez han sido captados por las cámaras, un hecho que no incomodó a los enamorados pues ambos pues no tuvieron temor en sonreír.

El recordado intérprete de Batman, tras dar por finalizada su tratamiento por su adicción al alcohol, compartió en su cuenta de Instagram una emotiva carta que en solo 4 días alcanzó los poco más de 400 mil 'me gusta'.

"El apoyo que he recibido de mi familia, compañeros de profesión y fans significa más para mi que cualquier otra cosa. me ha dado fuerza y el apoyo para hablar de mi enfermedad con otro. [....] Con aceptación y humildad, sigo valiéndome de la ayuda de tantas personas y estoy muy contento con todos aquellos que están ahí para mí. Espero que en el camino pueda ofrecer un ejemplo a otros que están luchando", escribió el reconocido actor estadounidense, quien también fue pareja de la cantante Jennifer Lopez.

Tras este mensaje, Ben Affleck, expareja de la actriz Jennifer Garner, recibió cientos de comentarios que desean lo mejor para él y que pueda superar por completo su adicción, sobre todo por el buen respaldo y apoyo que tiene de parte de sus seres más cercanos.

El mensaje que el actor de Hollywood escribió en su cuenta de Instagram poco después de haber salido de rehabilitación.