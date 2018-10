Kendall Jenner posa en sensual bikini, pero detalle en su cuerpo alarma a fans [FOTOS]

La modelo Kendall Jenner generó más de una reacción entre sus seguidores de Instagram, luego de posar en una diminuta y sexy ropa de baño. En esta oportunidad, la hermana mayor de Kylie Jenner no solo robó suspiros en el ciberespacio, sino que también le dejaron fuertes adjetivos por su preocupante aspecto en su anatomía, según los mismos usuarios de la red social en mención.

Los admiradores de Kendall Jenner no han dejado de manifestarse en la sección de comentarios del perfil oficial de Instagram, donde le hicieron saber que luce más delgada que antes.

"La paz interior es la misión", escribió Kendall Jenner en la reciente publicación de Instagram, la misma que ha dado mucho que hablar en las diversas redes sociales.

"Eres un encanto de mujer, pero si comieras un poquito sería mejor", "Eres la dueña de nuestros corazones", "Como me siento cuando no como todo", "La mejor de las hermanas Kardashian-Jenner","¿No crees que estás muy delgada, bebé?","Se te notas tus costillitas, creo que no es bueno estar extremadamente delgada", fueron algunos comentarios que le dejaron a la guapa Kendall Jenner.

Pese a todas las críticas realizadas a Kendall Jenner, la publicación en mención logró darle más de 4 millones de 'Me gusta' a la hermana menor de Kim Kardashian.

En la actualidad, Kendall Jenner es una de las jóvenes modelos más influyentes en Instagram, red social que le ha dado más de 96,3 millones de admiradores con tal solo 3 mil publicaciones desde su fecha de creación.

Como se recuerda, la modelo estuvo junto a su amiga Bella Hadid en París, en la semana de la moda, donde se robaron todas las miradas y aplausos del respetable.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)