¿Yanet García por fin encontró el amor? Mensaje y foto en Instagram la delata

La modelo Yanet García no deja de impresionar con su estilizada figura que cada vez que comparte una foto o video en su cuenta de Instagram , sus fieles fanáticos le expresan mensaje de admiración.

Cualquier atuendo que usa siempre la resaltan su envidiables curvas que se forman gracias a su constante trabajo en el gimnasio. Ahora, el vestido ceñido con la que ha decidido posar para tomarse la foto, no ha pasado desapercibido para los usuarios de la citada plataforma social, donde cuenta con poco más de 7 millones de seguidores.

"Qué cosita más hermosa, estás bellísima corazón con tu cuerpecito muy exquisito y precioso con estas bonitas curvas preciosas en tu bello cuerpo, muy exquisito y preciosa. Cosita linda", "Bombomsito qué bien ases lucir lo que te pones", "Qué cosa más linda. Te ves espectacular, hermoso color de vestido, amo el color negro y tu figura espléndida".

Mientras que unos fanáticos se mostraron maravillados con el cuerpo de la popular 'Chica del clima' del programa 'Hoy', que se transmite por Televisa, otros se percataron de algo muy particular en el mensaje que escribió en Instagram.

"I like everething about of you" (Me gusta todo de ti), fue el texto que la modelo Yanet García publicó en la citada red social. Una frase que para muchos generó la intriga de muchos, pues hay quienes presumen que ya estaría enamorada.

Pese a que le hicieron la pregunta, la popular 'Chica del clima' no ha respondido, por lo que las especulaciones de seguro continuarán en el transcurso de los días.

Es importante recordar que la guapa modelo ha estado unos días en España para, además de sumarse en el equipo de trabajo del film la nueva película, Bellezonismo, participar de la sesión de fotos que organizaron para la promoción de esta película.