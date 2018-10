¿‘Peluchín’ y Magaly Medina ya no son amigos? El conductor de TV contó qué pasó [FOTO y VIDEO]

Rodrigo González se fue a cumplir con su deber cívico y fue rodeado por la prensa a la salida se su lugar de votación para hablar sobre los últimos enfrentamientos en el Twitter que tuvo con Magaly Medina. Además, se refirió sobre el enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Magaly Medina.

"Sabemos que no son amigas (con Tilsa Lozano) y yo no me meto en eso. Magaly tampoco se compra mis temas con otras personas. No somos del uno del otro una extensión, somo diferentes personas. No siempre estamos de acuerdo, no siempre pensamos los mismo sobre diferentes personajes", dijo.

Asimismo, ‘Peluchín’ negó que su amistad con la popular 'Urraca' se haya acabado tras los últimos enfrentamiento a través del Twitter. "No hay enemistad, yo la quiero mucho y le tengo mucho cariño. No nos vemos con mucha frecuencia porque cada uno tiene su propia vida, pero el cariño está intacto y la amistad también", contó. "No estar de acuerdo no significa estar de enemigo de alguien", agregó ‘Peluchín’ para El Popular.

El conductor de ‘Válgame Dios’ fue cumplir con su deber cívico en estas elecciones municipales 2018 y compartió una fotografía en Instagram, y se ve el caos que ocasionó en su lugar de votación. El público le pedía fotos y autógrafos, tal como se aprecia en sus historias de Instagram.