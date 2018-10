El adiós de un actor de la serie The walking dead

El actor Scott Wilson, quien destacó por su papel de Hershel Greene en la serie The Walking Dead falleció, a los 76 años de edad, tras padecer de una leucemia. de acuerdo con un comunicado del portal TMZ. A través de un tuit, la página de la serie publicó un tributo al actor: "Estamos profundamente tristes de informar que Scott Wilson, el increíble actor que interpretó a Hershel en The Walking Dead, falleció. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. ¡Te queremos!".

"Scott siempre será recordado como un gran actor y nos sentimos afortunados de haberlo conocido como una persona todavía mejor", dice el comunicado de la cadena AMC, productora de The Walking Dead. "Su personaje fue el centro emocional de la serie", acotó.

Wilson, cuyos créditos de actuación se remontan a las películas de 1967 In the Heat of the Night e In Cold Blood, hizo el papel de un veterinario convertido en granjero en el drama apocalíptico de zombis. El papel que ha hecho conocido para una nueva generación a este intérprete con 50 años de experiencia, y oriundo de Atlanta donde se rueda la serie de zombis, será su último trabajo tras una vida dedicada a meterse en la piel y a dar alma a ese clásico estadounidense de la América profunda, de mirada siempre lastimosa.

Él actuó en más de 30 episodios de la popular serie entre 2011 y 2014, antes de que su personaje muriera en la cuarta temporada. Scott Wilson (Atlanta, 1942) fue un secundario muy activo tanto en televisión como en cine durante su larga carrera. Ha interpretado en la pantalla a un soldado, piloto, capellán e innumerables sheriffs. En 1981 lo nominaron por su secundario en La novena configuración, debut como director de William Peter Blatty, que lo convirtió en su actor fetiche para las olvidadas secuelas de El exorcista. En su vida real, sin embargo, quiso dejar marca. Así, uno de sus trabajos más relevantes fue su labor en el sindicato de actores SAG. Wilson era, al fin y al cabo, ese clásico actor de actores.