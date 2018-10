Christian Meier utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de concientización a los peruanos sobre su voto en estas elecciones municipales.

“En estas elecciones no se deje influenciar por nadie. No le haga caso a ningún famoso, artista, actor, actriz, escritor, periodista, político, influencer, de votar por el candidato de su conveniencia. Porque usted es libre de votar por quien quiera”, compartió el actor.

“Por eso debe hacerlo con conciencia, habiendo conocido las propuestas de los candidatos y pueda asumir usted mismo las consecuencias de su voto”, continuó.

Meier también se refirió a quienes avalan a ciertos líderes y luego no reconocen su error. “Hasta la fecha ninguno de ellos ha asumido su responsabilidad, hecho un mea culpa y menos reconocer y/o disculparse por haber avalado a los peores alcaldes y gobernantes de los últimos tiempos. A esa gente usted no le importa. No se deje engañar”, finalizó.❧